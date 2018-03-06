Центробанк установил обязательные нормативы для банков с базовой лицензией, их числовые значения и методику расчета. Об этом говорится в инструкции регулятора.



Документ устанавливает пять обязательных нормативов: норматив достаточности собственных средств (капитала) (H1.0), норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив текущей ликвидности (Н3), норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматив максимального размера риска на связанное с банком с базовой лицензией лицо (группу лиц) (Н25).

Согласно инструкции, минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 устанавливается в размере 8%, норматива Н1.2 — 6%, норматива Н3 — 50%. Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 20%, норматива Н25 — в размере 20%.



Банки с базовой лицензией обязаны соблюдать установленные документом обязательные нормативы ежедневно, заключили в ЦБ.



Напомним, российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальные. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 млрд рублей, для базовой лицензии — 300 млн рублей.