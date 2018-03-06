Первая в мире коллекционная криптомонета будет выпущена Банком Литвы уже в текущем году. Об этом во вторник сообщил журналистам член правления банка Марюс Юргилас, передает ТАСС.

«В конце апреля — начале мая будет объявлен международный конкурс, в ходе которого предстоит выбрать технологические решения по выпуску криптомонеты», — сказал он. Затем банк определится с датой выпуска, номиналом, тиражом, способами распространения нумизматического изделия.

«Банк готов к преодолению технологических вызовов. Уверены, что справимся с поставленной задачей», — отметил Юргилас.

Нумизматическое ноу-хау банк приурочил к 100-летию независимости Литвы, которое отмечается в этом году. «Хотим продемонстрировать миру, что Литва является динамичной страной, поощряющей инновации и новые технологии, первой в мире открывающей выпуск цифровых коллекционных нумизматических изделий», — сказал представитель банка.