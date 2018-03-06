Общий объем выплат страховых возмещений со стороны Агентства по страхованию вкладов в 2017 году составил 404,3 млрд рублей, за возмещением обратились 637,8 тыс. вкладчиков рухнувших банков, следует из материалов АСВ.

«В отчетном году в отношении банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) наступил 41 страховой случай, объем выплат страхового возмещения составил 404,3 миллиарда рублей, за страховым возмещением обратилось 637,8 тысячи человек. В целом за 14 лет функционирования ССВ произошло 424 страховых случая, общий размер страховой ответственности по которым составил 1,746 триллиона рублей перед 8,4 миллиона вкладчиков», — говорится в сообщении.

В АСВ отметили, что в 2017 году продолжалось осуществление мер по повышению капитализации российских банков. Общий размер предоставленных банками, участвующими в докапитализации, кредитов и вложений в облигации предприятий приоритетных отраслей экономики в период после получения ОФЗ вырос на 30,4% (или 1,83 трлн рублей).

«Агентство осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 323 кредитных организациях на 31 декабря 2017 года. В отчетном году под управление агентства поступило 55 кредитных организаций, завершены ликвидационные процедуры в 27 кредитных организациях. Средний процент удовлетворения требований кредиторов по банкам-банкротам, ликвидационные процедуры в которых завершены, за весь период деятельности агентства составил 36,1%», — заключили в АСВ.

