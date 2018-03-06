Данные обязательства возникли в связи со строительством двух лесоперерабатывающих объектов «УЛК» в Архангельской области, включая комплекс по глубокой переработке тонкомерной древесины и завод по переработке хвойной древесины.

В результате сделки Альфа-Банк стал ключевым финансовым партнером Группы компаний «УЛК» по реализации действующих инвестиционных проектов. Альфа-Банк поддерживает долгосрочные отношения с Группой компаний «УЛК». Напомним, ранее Альфа-Банк предоставил кредит ГК «УЛК» на реализацию инвестиционного проекта по строительству пеллетного завода, а также приобретение лесозаготовительной техники и финансирование оборотного капитала. Объем финансирования строительства пеллетного завода составил 1,65 млрд руб.

«Мы высоко ценим поддержку Альфа-Банка, благодаря которой в Архангельской области будет запущен целый ряд высокотехнологичных объектов лесопереработки, и благодарны за гибкость, проявленную нашим партнером в ходе рефинансирования», - отметила Заместитель генерального директора ООО "Группы Компаний "УЛК" по экономике и финансам Татьяна Зенина.

«Альфа-Банк уделяет особое внимание развитию отношений с лесопромышленным сектором. Мы рады, что Альфа-Банк внес вклад в расширение производственно-технологической базы «УЛК» и нацелены на усиление партнерства с компанией в направлении финансирования перспективных инвестиционных проектов», - подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.