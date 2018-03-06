Блокчейн эффективен для оптимизации взаимодействия в разветвлённых B2B-системах, где есть большое число контрагентов и покупателей. «Технология помогает связать продажи и взаиморасчеты с агентами в реальном времени, обеспечивая перемещение средств на реальных банковских счетах в режиме 24/7. Это мы видим на примере кейса Альфа-Банка и S7, где реализовано сквозное взаимодействие между агентами, авиакомпанией и покупателями билетов. Важно также, что проект реализован в действующем правовом поле, а значит, блокчейн применим для оптимизации бизнес-процессов в России уже сегодня», - отметил Денис Додон.

Ценность технологии, в первую очередь, в том, что она помогает клиенту стать более конкурентоспособным. Блокчейн способен снизить себестоимость сервиса и обеспечить его предоставление в формате 24/7. При работе с Big Data исполнение смарт-контракта согласно заданному алгоритму позволяет существенно видоизменить и усовершенствовать сервис, который клиент предлагает своим потребителям.

Кроме того, блокчейн помогает сократить операционные затраты – через устранение ненужных и дублирующих звеньев процесса. «Практика показывает, кто клиент редко знает, сколько стоит его бизнес-процесс. Алгоритмизация побуждает пересмотреть роли и функции всех участников контракта, выявить «узкие места» и сделать взаимодействие более прозрачным», - поделился опытом спикер Альфа-Банка.

«Между тем, скорость транзакций на блокчейне упирается в действующую производительность учетных систем. Тестируя технологию, вы столкнетесь с тем, что ваша CRM-система «не тянет». В этом случае банк-разработчик поможет достичь наибольшего быстродействия. Роль банка смещается в сторону системных функций, таких как бесшовная интеграция с существующими бизнес-процессами, а в дальнейшем - контроль дисциплины контрагентов и скорости расчетов», - отметил Денис Додон.

В заключение выступления спикер назвал причины, почему российским компаниям «стоит посмотреть в сторону блокчейна». В их числе – создание децентрализованной доверенной среды между партнерами, скорость и прозрачность расчетов, а также интегральный эффект – изменение качества самого бизнес-процесса. «Скорее всего, блокчейн вскроет те вопросы, которые вы себе не задаете. Вы можете войти с блокчейном, а выйти без него, но вы точно все поменяете», - подчеркнул Директор Центра разработки инноваций Альфа-Банка.