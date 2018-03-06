АФК «Система» передала Сбербанку в залог по кредиту почти 320 млн акций оператора связи МТС залоговой стоимостью 64,6 млрд рублей, следует из материалов корпорации.

«ПАО АФК «Система» передает в залог ПАО Сбербанк обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МТС» в количестве 319 868 641 (триста девятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок один) штук в качестве обеспечения обязательств ПАО АФК «Система» перед ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 февраля 2018 года», — говорится в документе.



Залоговая стоимость предмета залога — 64,6 млрд рублей, что составляет 13,02% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на последнюю отчетную дату.

В феврале сообщалось, что Сбербанк России открывает многомиллиардную кредитную линию для АФК «Система» для исполнения обязательств по мировому соглашению с «Роснефтью» и «Башнефтью».

«Сбербанк предоставит АФК «Система» кредитную линию сроком на пять лет на общую сумму до 105 миллиардов рублей, из которых на исполнение обязательств по мировому соглашению будут выбраны 40 миллиардов. Остальная сумма может быть использована АФК «Система» по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации», — говорилось в сообщении АФК «Система».

Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС, которые станут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value), отмечали в корпорации.