Зампред правления банка «Российский Капитал» Владимир Воейков покидает банк. Об этом RNS сообщил источник в банковских кругах и подтвердил сам Воейков. В понедельник, 5 марта, совет директоров банка рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из членов правления.

«Да, это правда. Планирую покинуть «Российский Капитал». Думаю, что это произойдет на этой неделе», — сказал RNS Воейков. В качестве причины планируемого ухода он назвал изменение профильной деятельности банка. «Причина простая. Мы занимались всю жизнь рыночным бизнесом с корпоративными клиентами. А здесь будет вектор в сторону стройки, ипотеки», — подчеркнул он.

По словам источника RNS, Воейков уходит из банка на фоне конфликта с руководством АИЖК (сейчас — Дом.РФ), которое в конце декабря 2017 года стало владельцем 100% акций кредитной организации. Зампред «Российского Капитала» сказал RNS, что «никакого недопонимания нет».

В январе 2018 года совет директоров банка вместо Михаила Кузовлева утвердил нового председателя правления — Артема Федорко, занимавшего должность заместителя генерального директора АИЖК. Сообщалось, что Кузовлев возглавит совет директоров банка и будет заниматься стратегическими вопросами интеграции банка в состав Единого института развития в жилищной сфере (АИЖК).