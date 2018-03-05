Россиянам стало легче получить займы в микрофинансовых организациях. В 2017 году доля отказов в микрозаймах составила 42,6%, тогда как годом ранее показатель достигал 55,7%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Число граждан, желающих взять взаймы, увеличивается, а банки не меняют своих — достаточно жестких — условий кредитования. В кризис они ужесточили требования к заемщикам: стали отдавать предпочтение гражданам с хорошей кредитной историей и зарплатным клиентам. По данным «Эквифакс», в 2017 году кредитные организации отказали в одобрении 59,8% заявок, годом ранее — 58,5%. В результате граждане обращаются в МФО.

«Основные причины для отказа у банков — просрочка по стороннему кредиту всего лишь более трех дней или, например, отсутствие справки 2 НДФЛ, — пояснила гендиректор компании MoneyMan Ирина Хорошко. — Пока банки готовы кредитовать людей только с идеальной кредитной историей».

У МФО более низкие требования к заемщикам, но свои риски они компенсируют высокими ставками по микрозаймам, которые доходят до 700% годовых против 15—20% годовых по потребительским кредитам в банках.

«Как показывает статистика, у 40% клиентов МФО плохая кредитная история. Из-за низкого дохода или отсутствия постоянного места работы заемщики обращаются сразу в МФО», — отметил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Доля отказов в займах МФО продолжит снижаться и в этом году, считают участники рынка. По их прогнозам, показатель будет падать на 5—7 процентных пунктов в год. Снижение числа отказов скажется на динамике рынка микрозаймов. По прогнозам экспертов, объем рынка микрофинансирования в этом году достигнет рекордных 278 млрд рублей. Но при возникновении кризисных явлений рост рынка МФО может привести к массовым невозвратам зай­мов.