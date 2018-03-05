Национальный антикоррупционный комитет сообщает, что общая сумма выявленных в России взяток в 2017 году составила 6,7 млрд рублей. В 2016 году общая сумма взяток составляла 2,3 млрд рублей. Таким образом, в прошлом году выявлено почти втрое больше взяток, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» .



Всего в 2017 году в России, по информации комитета, зафиксировано более 2 млн преступлений, из них — 29 634 (1,4%) коррупционной направленности. Это на 3 290 (10%) преступлений меньше, чем в 2016 году.

Рейтинг регионов с растущей коррупцией возглавили Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Брянская область. Количество коррупционных преступлений в Ингушетии выросло за год почти вдвое — на 94,7%, а в КЧР и Брянской области — на 45,1% и 45,6% соответственно.

В начале декабря генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в России с 2015 по 2017 год превысил 148 млрд рублей. Его заместитель Александр Буксман отмечал, что в минувшем году было установлено более 13 тыс. лиц, совершивших коррупционные преступления. Среди них 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и более 150 федеральных чиновников.