Под санкциями США находятся 422 юридических лица из ключевых областей российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.



«Очевидный расчет на то, чтобы осложнить деятельность российских хозяйствующих субъектов, прослеживается и в прямой санкционной политике администрации (США), которая привела к тому, что по состоянию на сегодняшний день под американскими санкциями — а это и риски по активам, недоступность дешевых кредитов, отсутствие возможности развивать сотрудничество в целом ряде высокотехнологичных областей, это и угрозы вторичных санкций для партнеров наших компаний — под всем этим сейчас находятся 422 юридических лица из РФ», — передает слова Рябкова РИА Новости.

По его словам, речь идет о компаниях, представляющих ключевые отрасли российской экономики, энергетику, ВПК, банковский сектор.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.