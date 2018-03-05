Речь идет о компаниях, представляющих ключевые отрасли российской экономики, энергетику, ВПК, банковский сектор.
Под санкциями США находятся 422 юридических лица из ключевых областей российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
«Очевидный расчет на то, чтобы осложнить деятельность российских хозяйствующих субъектов, прослеживается и в прямой санкционной политике администрации (США), которая привела к тому, что по состоянию на сегодняшний день под американскими санкциями — а это и риски по активам, недоступность дешевых кредитов, отсутствие возможности развивать сотрудничество в целом ряде высокотехнологичных областей, это и угрозы вторичных санкций для партнеров наших компаний — под всем этим сейчас находятся 422 юридических лица из РФ», — передает слова Рябкова РИА Новости.
По его словам, речь идет о компаниях, представляющих ключевые отрасли российской экономики, энергетику, ВПК, банковский сектор.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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