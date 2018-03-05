Исковые требования Агентства по страхованию вкладов к бывшим руководителям Геленджик-Банка удовлетворены в полном объеме — почти на 189 млн рублей. О соответствующем судебном решении, принятом в феврале текущего года, агентство сообщило на своем сайте в начале марта.

Геленджик-Банк лишился лицензии 17 июля 2015 года за неадекватную оценку принятых рисков, несоблюдение введенных регулятором ограничений на осуществление отдельных банковских операций, вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Позже ЦБ сообщил, что подозревает бывшее руководство Геленджик-Банка в выводе активов .

В сентябре 2015-го банк был признан банкротом. Функцию конкурсного управляющего выполняет АСВ. Определением Арбитражного суда Москвы от 14 сентября 2017-го срок конкурсного производства в отношении банка был продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 марта 2018-го.

АСВ напоминает, что 29 мая 2017 года в Арбитражный суд Краснодарского края было подано заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 188,726 млн рублей. Как пояснялось , в период с 19 января по 14 июля 2015 года банку были причинены убытки действиями Дмитрия Горева, Валентина Ржевского и Дмитрия Рутовского по отчуждению без оплаты принадлежащих банку ликвидных ценных бумаг, выдаче кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения и выводу из банка денежных средств под видом выдачи кредитов физлицам.

«Определением Арбитражного суда Москвы от 26 февраля 2018 года заявленные требования удовлетворены в полном объеме», — уведомляет АСВ об итогах тяжбы с контролирующими лицами Геленджик-Банка.

Ранее, в июне 2017 года, стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края арестовал имущество экс-руководства Геленджик-Банка по данному иску.



Кроме того, в ноябре 2017-го сообщалось об аресте совладельца Геленджик-Банка Олега Слыщенко .

