Центробанк в 2018 году может направить на докапитализацию санируемых банков, включая «Траст», Промсвязьбанк, Рост Банк и Бинбанк, до 1 трлн рублей, говорится в обзоре S&P Global Ratings «Какой объем капитала необходим российским банкам? Вопрос на 1,5 триллиона рублей».



«В 2018 году объем дополнительной поддержки банкам, которые находятся в процессе финансового оздоровления, может достичь еще 0,8—1,0 триллиона рублей (около 14—18 миллиардов долларов). Эта сумма включает ожидаемую поддержку банка «Траст» (ПАО) (дочерняя структура банковской группы «Открытие»), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Рост Банк» и ПАО «Бинбанк». Мы полагаем, что среди крупных государственных банков только АО «Россельхозбанк» может получить значительную поддержку в форме капитала в 2018—2019 годах», — отмечается в релизе.



S&P не прогнозирует, что в 2018—2019 годах акционеры крупнейших российских банков окажут им существенную поддержку в форме капитала. В то же время аналитики ожидают, что поддержка, предоставляемая ЦБ проблемным финансовым организациям через Фонд консолидации банковского сектора, будет значительной в абсолютном выражении.

В прошлом году ЦБ предоставил 456,2 млрд рублей (около 7,7 млрд долларов) на покрытие убытков «ФК Открытия» и его дочерних структур.

