Сбербанк запустил выдачу кредитов предпринимателям онлайн. При наличии электронной квалифицированной подписи клиент может получить деньги без похода в офис банка. Внедрение нового подхода позволило банку сократить на текущем этапе срок подачи заявки на кредит в три раза, рассказал «Коммерсанту» старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.



Аналогичных решений, по словам Попова, на рынке пока нет. Ранее предприниматели могли рассчитывать только на онлайн-заявку, которая скорее была формой запроса для обратного звонка, или на взаимодействие с клиентским менеджером по электронной почте.

В самом Сбербанке ранее предприниматель должен был оставить запрос на сайте или приехать в офис банка, чтобы получить финансирование. Ему потребовалась бы консультация клиентского менеджера или, в специфических случаях, кредитного аналитика. Далее список необходимых документов высылался клиенту на почту.

«К сожалению, клиентам далеко не всегда удавалось корректно заполнить анкету и принести в банк все документы с первого раза. В итоге процесс подачи заявления затягивался на длительный срок», — отметил он.

Новая система, по словам Попова, сама предлагает клиенту на выбор отвечающие его задачам и потребностям продукты, вносит за клиента в заявление всю известную о нем, в том числе из открытых источников, информацию. Ему остается только проверить ее актуальность и подтвердить. Система подсказывает клиенту, какой залог банк может принять в качестве обеспечения по конкретному продукту, по каким программам потребуются поручители. Далее предпринимателю остается загрузить требуемые документы.