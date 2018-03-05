Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года снизились на 7% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017-го, говорится в докладе «Социально-экономическое положение России» Росстата.



«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в январе 2018 года остались на уровне января 2017 года, рассчитанного для сопоставимости данных без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей, произведенной в соответствии с федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ. С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года снизились на 7%», — говорится в документе.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года составила 38,4 тыс. рублей и по сравнению с январем 2017-го выросла на 8,5%, заключили в Росстате.