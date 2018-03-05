Росбанк запустил собственную систему электронной торговли (e-trading) — интерфейс, который позволяет юридическим лицам совершать конверсионные сделки по покупке/продаже валюты самостоятельно, без участия сотрудника банка. Как следует из сообщения кредитной организации, платформа полностью интегрирована в интерфейс интернет-системы «Клиент — банк» и может быть запущена с любого компьютера с доступом в Интернет.

В системе можно совершать конверсионные операции в рублях, долларах США, евро и других валютах, а также осуществлять мониторинг котировок в режиме реального времени. Клиент может предварительно проверить текущие остатки на счетах, спланировать объем конверсионных операций и увидеть отражение результата сделки в изменении баланса по текущим счетам в течение одной-двух минут с момента заключения сделки. Система защищена от несанкционированного доступа согласно российским и международным стандартам, подчеркивается в релизе.

Чтобы подключиться к системе электронной торговли Росбанка, необходимо представить заявление о присоединении к соглашению об общих условиях совершения сделок с использованием е-trading. Система будет доступна для проведения операций после подтверждения заявления клиентским менеджером в течение пяти рабочих дней. Подробная информация представлена на сайте банка.



Подключение к системе e-trading Росбанка и ее обслуживание осуществляются бесплатно.

