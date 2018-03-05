Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило базирующемуся в Санкт-Петербурге Экси-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как отмечается в релизе агентства, ключевое негативное влияние на уровень рейтинга оказывают недостаточно прозрачные стратегические перспективы банка на фоне его слабых конкурентных позиций и низкой эффективности деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило 90% за IV квартал 2017 года; отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам за 2017 год — 7,3%; рентабельность капитала по прибыли после налогообложения без учета СПОД, согласно отчетности по РСБУ за 2017 год, — 2,7%, по МСФО за первое полугодие 2017-го с переводом в годовое выражение — 3,9%). При этом эффективность бизнес-модели в дальнейшем будет сдерживаться ограниченными возможностями по расширению клиентской базы банка в условиях сохранения конкуренции со стороны федеральных банков, полагают аналитики.

Среди прочих негативных факторов агентство отмечает низкое качество кредитного портфеля банка (доля безнадежных ссуд на 1 января 2018 года — 17,3%, доля пролонгированной задолженности — 21%, доля просроченной задолженности по ссудам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без учета межбанковских кредитов — 31%) и невысокий уровень его отраслевой диверсификации (на указанную дату на три крупнейшие отрасли — строительство, операции с недвижимостью, торговлю — приходится 77% ссудного портфеля по юрлицам и ИП).

Давление на рейтинг оказывают высокая концентрация активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска, операционные риски, связанные с высокой долей наличных денежных средств в активах при отсутствии страхового покрытия (доля наличных денежных средств — 11,9% валовых активов на 1 января), и отсутствие существенных источников дополнительной ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает невысокая репутация аудитора, с которым банк сотрудничает более пяти лет.



Положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 составляет 33,9%, значение Н1.2 равно 21%) и хорошая сбалансированность его активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте. Среди прочих позитивных факторов эксперты RAEX называют высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля банка, низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах и низкую подверженность финучреждения валютным рискам.