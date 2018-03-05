) на 1 января 2018-го), а также ограниченные возможности по усилению позиций на факторинговом рынке в силу небольшого размера капитала.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности Первоуральскбанка на уровне «ruВВ-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Позитивно на рейтинге отразились высокие показатели достаточности капитала (Н1.0 = 22,3%, Н1.1 = Н1.2 = 13% на 1 января 2018 года) и низкий уровень принимаемых валютных рисков (максимальная ОВП по всем валютам не превышает 2,2% капитала на 1 января 2018 года). Кроме того, среди положительных факторов следует отметить хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном (Н2 = 92,9%, Н3 = 284,1% на 1 января 2018 года) и долгосрочном горизонте (Н4 на 1 января 2018 года составил 18,7%)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, ключевые негативные факторы — слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (404-е место по активам в ренкинге RAEX («Эксперт РА») на 1 января 2018-го), а также ограниченные возможности по усилению позиций на факторинговом рынке в силу небольшого размера капитала.

Отрицательное влияние на рейтинг Первоуральскбанка оказывают повышенная зависимость ресурсной базы от средств крупнейшего кредитора (на 1 января 2018-го доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах составляла 11%), высокий уровень расходов на обеспечение деятельности при их тенденции к росту (расходы на обеспечение деятельности за 2017 год составили 7,7% по отношению к средним активам), а также деконцентрированная структура собственности и отсутствие доступа к значимым источникам дополнительной ликвидности, заключили аналитики.