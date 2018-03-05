Уверенное развитие транспорта в России является заделом для роста экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза транспортников.

«Сбалансированное уверенное развитие транспорта, улучшение условий труда и обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков — это безусловный приоритет нашей политики, приоритет государства, это задел, основа для роста всей экономики страны. И, конечно, сами транспортные компании должны работать над повышением своей эффективности и производительности труда. В этом залог прочности их позиций на рынке и, что принципиально важно, роста зарплат специалистов, достатка семей», — сказал Путин.