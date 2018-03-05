Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил расширить программу льготного кредитования банков, предоставляющим займы малому и среднему бизнесу (МСБ), следует из документа на сайте правительства.



«Представить в правительство Российской Федерации в установленном порядке проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение в 2018 году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке», — говорится в документе.

Поручение дано Минфину, Минэкономразвития и Корпорации МСП. Оно должно быть исполнено до 31 мая 2018-го.