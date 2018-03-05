Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что время для введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц в России пока не пришло. Об этом министр заявил в программе «Познер» на Первом канале, сообщает ТАСС .

«Как будет дальше, нам всем предстоит узнать. Но я думаю, что сейчас пока время для таких решений не пришло», — ответил глава МЭР на вопрос о том, будет ли в РФ введена прогрессивная шкала НДФЛ.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что налог на доходы физических лиц в 13% пересматривать не планируется.

В феврале 2018 года группа депутатов от фракции «Справедливая Россия во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в России двухуровневой прогрессивной шкалы НДФЛ, в октябре 2017 года Госдума отклонила в первом чтении четыре законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы подоходного налога.