Вдвое снизить уровень бедности к 2024 году в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ вполне реально. Об этом в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

«Я думаю, вполне», — ответил министр на вопрос о реальности снижения уровня бедности. «Мы надеемся, и наши оценки это показывают, что в 2018 году мы уже начнем движение опять в сторону снижения этого показателя», — добавил Орешкин.

Глава МЭР отметил, что снижение уровня бедности будет происходить за счет экономического роста и перенастройки системы социальной поддержки.

Президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности в России, оглашая 1 марта послание Федеральному собранию.