К концу 2016 года сумма активов теневого банковского сектора (ТБС) в России составляла 76,3 млрд долларов (узкая оценка), что на 22,6% превышает показатель предыдущего года (62,2 млрд долларов), следует из доклада Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), сообщает РБК .

В начале 2010-х годов объем активов ТБС в России быстро рос: в 2012 году — на 14,5%, в 2013-м — на 69,5%, в 2014-м — более чем вдвое (с 33,4 млрд долларов до 69,9 млрд долларов). Однако в 2015 году объем активов ТБС в России сократился, по оценке FSB, на 11%, или на 7,7 млрд долларов (до 62,2 млрд долларов).

Под теневым банковским сектором эксперты понимают совокупность финансовых институтов, которые формально не являются банками, а потому не попадают под надзор и контроль регулирующих органов, но фактически представляют альтернативный официальным банкам канал кредитования.

Оценка активов ТБС может быть как широкой, так и узкой (за вычетом активов компаний, входящих в состав банковских холдингов и финансовых компаний, которые непосредственно не участвуют в процессе кредитного посредничества). Эксперты FSB уделяют особое внимание узкой группе, так как считается, что компании из этой сферы имеют повышенный уровень системного риска.

По итогам 2016 года специалисты FSB оценили совокупный объем активов ТБС из 29 стран и территорий, на долю которых приходится около 80% мирового ВВП, в 45,16 трлн долларов (узкая оценка), что примерно на 7,6% больше, чем годом ранее. По оценке FSB, на ТБС в этих 29 юрисдикциях приходится около 13% активов всей финансовой системы.