Большинство россиян (69%) не готово переезжать в другой город или регион страны для лучшего трудоустройства. При этом смену места жительства рассматривают многие жители средних и крупных городов, студенты, а также временно неработающие. Таковы данные исследования аналитического центра НАФИ.

«К переезду готовы многие жители Дальневосточного федерального округа: такую возможность рассматривают 60% респондентов. Жители Уральского федерального округа, напротив, наименее расположены к смене места проживания: 79% респондентов в УФО не готовы переезжать. Доля тех, кто не рассматривает возможность переезда для смены работы, высока в Центральном (73%) и Северо-Западном федеральных округах (72%), в Москве и Санкт-Петербурге (71%), а также в городах-миллионниках (70%)», — говорится в сообщении.

По данным НАФИ, переезжать не готовы жители сел (69%), малых городов и поселков городского типа (75%). При этом чем моложе люди, тем вероятнее, что они открыты к смене места жительства. Среди тех, у кого нет семьи и тех, у кого есть семья и дети, одинаковый процент открытых к смене места жительства людей. Мужчины (30%) оказались более настроены на переезд для лучшего трудоустройства, чем женщины (22%), говорят эксперты.

«Среди студентов к смене места жительства готовы 47% опрошенных, среди временно неработающих — 40%. Среди руководителей подразделений, специалистов, технического или обслуживающего персонала и рабочих доля тех, кто готов к переезду из-за лучшей работы, примерно одинакова (25—30%). Из руководителей высшего звена только 8% готовы рассматривать возможность переезда», — отмечается в исследовании.