Министерство финансов РФ в период с 7 марта по 5 апреля закупит валюту на сумму 192,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина в понедельник.

Эта сумма в 1,5 раза меньше рекордного февральского объема покупки (298,1 млрд рублей).

В сообщении министерства отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в марте прогнозируется в размере 238 млрд рублей. При этом по итогам февраля «суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов» было отрицательным, минус 45,4 млрд рублей, из-за более низкого объема экспорта нефти, газа и нефтепродуктов по сравнению с прогнозом.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 192,5 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта по 5 апреля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,6 млрд рублей», — уточняют в Минфине.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Центробанк будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.