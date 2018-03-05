Решение на базе сервиса токенизации Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service, MDES), технологии Mastercard Cloud Based Payments (MCBP 2.0), технологической платформы ПЦ «КартСтандарт» и экосистемы сервисов ГК ЦФТ позволяет банкам без участия сторонних провайдеров в кратчайшие сроки внедрить сервис бесконтактной оплаты мобильным телефоном. Используя его, банки смогут реализовывать собственные кастомизированные мобильные приложения на базе сервиса Faktura.ru для бесконтактных платежей с помощью смартфонов на ОС Android.

Чтобы начать использовать сервис бесконтактной оплаты на технологии MCBP 2.0, клиенту достаточно открыть в мобильном устройстве приложение своего банка, принять предложение подключиться к сервису и выбрать карту, которая будет к нему привязана. С помощью платформы токенизации Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service, MDES) создается уникальный токен, используемый при бесконтактной оплате смартфоном.

Майя Глотова, директор ПЦ «КартСтандарт» (ГК ЦФТ): «Бесконтактные платежи являются сегодня неотъемлемой частью и значимым драйвером развития финансовой отрасли. Для ЦФТ как поставщика комплекса технологических решений для банков важно, чтобы наши партнеры получали доступ ко всему спектру современных сервисов, в том числе имели возможность создавать собственные продукты, используя готовые промышленные платформы формата White label. Мы рады, что сегодня вместе с платежной системой Mastercard можем предложить российским банкам высокотехнологичное и легко реализуемое решение для внедрение собственных мобильных pay-продуктов».

Дмитрий Тартышев, Директор по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России: «Mastercard уже более 20 лет работает в России, мы делаем все возможное для того, чтобы ведущие платежные технологии были доступны на этом рынке. Мы первыми внедрили здесь бесконтактную технологию оплаты и картами, и мобильными телефонами, первыми запустили на этом рынке свою платформу токенизации. С решением, которое становится доступным сегодня, открывается еще одна новая возможность для того, чтобы российские банки могли развивать свой бизнес, предложив своим клиентам современное решение для простой, удобной и безопасной безналичной оплаты смартфоном».

*Мастеркард

О Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook , присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau .

Процессинговый центр «КартСтандарт» – современный высокотехнологичный центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российских платежных систем «Золотая Корона» и «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa и является операционным центром платежной системы «Золотая Корона». Официальный сайт www.cardstandard.ru

Faktura.ru входит в группу инновационных компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ), работающих в сегменте информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. Faktura.ru – это полнофункциональная технологическая платформа, предназначенная для решения стратегических задач банка по созданию единой системы дистанционного обслуживания юридических и физических лиц по каналам интернет- и мобильной связи. Ежедневно в процессинговом центре обрабатывается более полутора миллионов финансовых транзакций по счетам более 10 миллионов клиентов в более чем 130 банков РФ.

Источник: ЦФТ