Mastercard*, процессинговый центр «КартСтандарт» и провайдер дистанционных банковских сервисов Faktura.ru запустили продукт для внедрения банками собственных сервисов бесконтактной оплаты мобильным телефоном.
Решение на базе сервиса токенизации Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service, MDES), технологии Mastercard Cloud Based Payments (MCBP 2.0), технологической платформы ПЦ «КартСтандарт» и экосистемы сервисов ГК ЦФТ позволяет банкам без участия сторонних провайдеров в кратчайшие сроки внедрить сервис бесконтактной оплаты мобильным телефоном. Используя его, банки смогут реализовывать собственные кастомизированные мобильные приложения на базе сервиса Faktura.ru для бесконтактных платежей с помощью смартфонов на ОС Android.
Чтобы начать использовать сервис бесконтактной оплаты на технологии MCBP 2.0, клиенту достаточно открыть в мобильном устройстве приложение своего банка, принять предложение подключиться к сервису и выбрать карту, которая будет к нему привязана. С помощью платформы токенизации Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service, MDES) создается уникальный токен, используемый при бесконтактной оплате смартфоном.
Майя Глотова, директор ПЦ «КартСтандарт» (ГК ЦФТ): «Бесконтактные платежи являются сегодня неотъемлемой частью и значимым драйвером развития финансовой отрасли. Для ЦФТ как поставщика комплекса технологических решений для банков важно, чтобы наши партнеры получали доступ ко всему спектру современных сервисов, в том числе имели возможность создавать собственные продукты, используя готовые промышленные платформы формата White label. Мы рады, что сегодня вместе с платежной системой Mastercard можем предложить российским банкам высокотехнологичное и легко реализуемое решение для внедрение собственных мобильных pay-продуктов».
Дмитрий Тартышев, Директор по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России: «Mastercard уже более 20 лет работает в России, мы делаем все возможное для того, чтобы ведущие платежные технологии были доступны на этом рынке. Мы первыми внедрили здесь бесконтактную технологию оплаты и картами, и мобильными телефонами, первыми запустили на этом рынке свою платформу токенизации. С решением, которое становится доступным сегодня, открывается еще одна новая возможность для того, чтобы российские банки могли развивать свой бизнес, предложив своим клиентам современное решение для простой, удобной и безопасной безналичной оплаты смартфоном».
*Мастеркард
О Mastercard
Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.
Процессинговый центр «КартСтандарт» – современный высокотехнологичный центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российских платежных систем «Золотая Корона» и «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa и является операционным центром платежной системы «Золотая Корона». Официальный сайт www.cardstandard.ru
Faktura.ru входит в группу инновационных компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ), работающих в сегменте информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. Faktura.ru – это полнофункциональная технологическая платформа, предназначенная для решения стратегических задач банка по созданию единой системы дистанционного обслуживания юридических и физических лиц по каналам интернет- и мобильной связи. Ежедневно в процессинговом центре обрабатывается более полутора миллионов финансовых транзакций по счетам более 10 миллионов клиентов в более чем 130 банков РФ.
Источник: ЦФТ
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