Внеочередное собрание акционеров банка «Возрождение», назначенное на 7 марта, изберет новый совет директоров. В него войдут в основном представители фонда Bonum Capital, который может быть связан с сенатором Сулейманом Керимовым, а также «неожиданные кандидаты», пишет «Коммерсант». Речь может идти о представителях владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана.



«Заявленный список кандидатов в совет директоров банка, скорее всего, изменится», — сказал собеседник газеты, близкий к банку, не уточнив, кто в него войдет.

В феврале «Возрождение» раскрыло существенный факт, где был указан перечень кандидатов в новый совет директоров. Многие из них представляют частный инвестиционный фонд Bonum Capital, который связывают с бизнесменом и сенатором Сулейманом Керимовым.

Помимо кандидатов от Bonum Capital в новый состав совета директоров «Возрождения» предлагалось включить и представителей НПФ «Благосостояние», в частности бывшего исполнительного директора Юрия Новожилова. Однако из обновленного списка кандидатов в совет директоров представители «Благосостояния» могут исчезнуть, отмечают собеседники газеты. В фонд пришел новый руководитель Анатолий Милюков , который, в отличие от Юрия Новожилова, не поддерживает идею расширения банковского бизнеса.



Представителей «Благосостояния» в списке могут сменить люди, связанные с Владимиром Коганом — владельцем банка «Уралсиб».

По состоянию на 2 марта серьезных претендентов, кроме Bonum Capital, на покупку «Возрождения» не было. Однако ЦБ еще не дал разрешения на сделку, поскольку его смущает конфигурация, в рамках которой Керимов и его люди якобы не предполагают быть конечными покупателями, говорит один из собеседников газеты. Он утверждает, что конечным интересантом выступает именно Владимир Коган. «У братьев Ананьевых есть долг перед Сулейманом Керимовым. Они готовы отдать ему банк за рубль. Но дальше уже идет речь о денежной сделке — перепродаже доли конечному инвестору», — рассказал газете другой собеседник, знакомый с ситуацией.

Официально стороны возможной сделки не спешат анонсировать даже переговоры.