Требования Агентства по страхованию вкладов к бывшим руководителям банка «Западный» удовлетворены частично. О решении Арбитражного суда Москвы от 12 февраля (резолютивная часть объявлена 25 января 2018 года) АСВ уведомило на своем сайте в начале марта.

Банк «Западный» лишился лицензии 21 апреля 2014-го, а в октябре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Процедура конкурсного производства несколько раз продлевалась. В настоящий момент ожидается, что судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего состоится 3 апреля 2018 года.

Как сообщалось, 31 августа 2017 года АСВ подало в столичный арбитраж заявление о привлечении шести бывших контролирующих лиц банка к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере около 10 млрд 199,372 млн рублей. Агентство поясняло, что в период с 9 октября 2013 года по 21 апреля 2014-го действиями и бездействием председателя правления банка Виктора Хребта, членов правления Тимура Чачуха, Ольги Тимохиной, Ларисы Поповой и Екатерины Лащеновой, а также фактического собственника Александра Григорьева банку были причинены убытки вследствие заключения/одобрения сделок по кредитованию технических юридических лиц и неплатежеспособного физического лица, а также произведено безвозмездное отчуждение ликвидных активов банка или их замещение на неликвидные.



Как следует из мартовского релиза АСВ, в пользу банка с Виктора Хребта взыскано в общей сложности более 5 млрд 363,89 млн рублей, солидарно с Хребта и Тимура Чачуха — свыше 3 млрд 645,481 млн. В удовлетворении требований к Ларисе Поповой, Екатерине Лащеновой и Ольге Тимохиной отказано. Производство по заявлению в отношении Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по уголовному делу .