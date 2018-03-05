ФССП России не устает напоминать кредитным организациям, участвующих в «пилоте» по переходу в СМЭВ 3.0, что продуктивное взаимодействие будет реализовано уже с 1 апреля 2018 года, а работа в СМЭВ 2.0 будет продлена всего лишь до 1 июля 2018 года, а затем взаимодействие на региональном уровне с ФССП России будет прекращено. И в данный момент банки, заинтересованные в электронном взаимодействии с ФССП России на федеральном уровне, в ускоренном режиме тестируются в СМЭВ 3.0, что включает целый набор определенных административных и технологических шагов.

Процедура перехода на взаимодействие через СМЭВ 3.0 подразумевает несколько этапов. Для подключение необходимо адаптировать интеграционные решения, установить обновления системы, провести внутреннее тестирования с банковского ПО, а затем пройти еще официальное тестирование с ФССП России через интеграцию в кредитной организации. Но этот многоступенчатый процесс для клиентов iDSystems максимально облегчает слаженная работа команды специалистов компании. Они предоставляют банкам полный комплект документации, консультируют по всем этапам перехода, дают необходимые рекомендации, обеспечивают механизмом для подготовки, тестирования и запуска.

Сегодня уже 36 банков-клиентов iDSystems задействованы в проекте перехода на СМЭВ 3.0. Из них 5 уже ведут продуктивный обмен, 15 прошли официальное тестирование с ФССП России, 6 проходят этапы внутреннего и официального тестирования. Еще в 8 кредитных организациях заканчивается установка программного обеспечения от компании iDSystems.

Плановая работа по переводу более 140 банков-клиентов iDSystems на работу в СМЭВ 3.0 идет полным ходом.

Помимо регистрации и предоставления доступа в СМЭВ 3.0 в качестве поставщика и потребителя кредитные организации интегрируют с системой и по остальным видам сведений. Ближе к середине текущего года в рамках поддержки будет обеспечено взаимодействие с ГИС ГМП через СМЭВ 3.0 А другие виды сведений компания iDSystems будет переключать по мере их появления.



Например, уже сегодня с помощью модуля «Управление пенсионными накоплениями» системы « iDБанк » кредитная организация может сразу начать работать в СМЭВ 3.0. По этой причине многие банки и НПФ изъявили желание использовать программное обеспечение от iDSystems в своей деятельности.

Также через СМЭВ 3.0 компания iDSystems с помощью своих разработок обеспечивает доступ и к другим видам сведений. Так с начала года несколько банков-клиентов компании уже работают с модулем «Документооборот с ФНС. Проверка действующих приостановлений», который также взаимодействует через СМЭВ 3.0.

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2017 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 160 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group).

Источник: iCAM Group