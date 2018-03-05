Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль сократился до 3,699 трлн рублей (66,44 млрд долларов), сообщает Министерство финансов.



По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составлял 3,73 трлн рублей (66,26 млрд долларов).



На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 15 млрд 650 млн долларов, 15 млрд 136,9 млн евро, 3 млрд 352,1 млн фунтов стерлингов, 216,5 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке — 575 млрд 118,3 млн рублей. В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности, — 3 млрд долларов. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, — 112 млрд 630 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278 млрд 992 млн рублей. На депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 164 млрд 433,9 млн рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года составила отрицательную величину, равную минус 86,2 млн долларов (минус 4 млрд 798,5 млн рублей). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 28 февраля 2018 года составила отрицательную величину, равную минус 53 млрд 974,3 млн рублей.