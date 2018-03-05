На 1 февраля объем ФНБ составлял 3,73 трлн рублей (66,26 млрд долларов).
Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль сократился до 3,699 трлн рублей (66,44 млрд долларов), сообщает Министерство финансов.
По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составлял 3,73 трлн рублей (66,26 млрд долларов).
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 15 млрд 650 млн долларов, 15 млрд 136,9 млн евро, 3 млрд 352,1 млн фунтов стерлингов, 216,5 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке — 575 млрд 118,3 млн рублей. В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности, — 3 млрд долларов. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, — 112 млрд 630 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278 млрд 992 млн рублей. На депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 164 млрд 433,9 млн рублей.
Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года составила отрицательную величину, равную минус 86,2 млн долларов (минус 4 млрд 798,5 млн рублей). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 28 февраля 2018 года составила отрицательную величину, равную минус 53 млрд 974,3 млн рублей.
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