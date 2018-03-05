Ситуация в российском банковском секторе остается стабильной, несмотря на вынужденную санацию трех крупных частных банков («Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. — Прим. Банки.ру), так как оперативное вмешательство ЦБ РФ позволило старшим кредиторам этих банков избежать убытков и ограничило распространение проблем. Об этом говорится в тематическом отчете рейтингового агентства Fitch Ratings для инвесторов.

«Какие-либо новые громкие случаи санаций или отзывов лицензий в 2018 году вряд ли будут сопоставимы по общему масштабу с предыдущим годом и не должны стать источником рисков для всей системы», — полагают аналитики.

Среди основных краткосрочных рисков для сектора эксперты Fitch рассматривают рост конкуренции, в результате которого более слабые игроки будут сходить с дистанции, и ослабление стандартов выдачи потребительских кредитов (увеличение сроков и снижение ставок) в сочетании с высокой долговой нагрузкой заемщиков. Негативное влияние на банки могут также оказать потенциальное падение цен на нефть и, как следствие, экономический спад, а также новые санкции, что при чрезвычайном сценарии может привести к ослаблению готовности государства предоставлять поддержку иностранным кредиторам госбанков.



В 2018—2019 годах агентство ожидает небольшого роста кредитования — около 5% в год, в то время как доходность на капитал должна остаться приемлемой на уровне около 15%, поскольку сокращение маржи будет нивелироваться снижением отчислений в резервы. Показатели экономики и банковской системы в более долгосрочной перспективе будут в значительной степени зависеть от цен на нефть и развития геополитической ситуации, заключают аналитики.