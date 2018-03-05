39,2% россиян обладают низким уровнем адаптационного потенциала к экономическим переменам, говорится в аналитическом обзоре «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном исследователями РАНХиГС и Институт Гайдара.



«Расчеты привели к выводу о дифференциации населения в соответствии с уровнем адаптационного потенциала. Его высоким уровнем обладают 20,4% населения, средним — 40,4% и низким — 39,2%. Среди россиян с высоким адаптационным потенциалом наиболее высока доля людей моложе 45 лет, жителей средних и крупных городов, получивших высшее образование, имеющих работу и занимающих позиции руководителей и высококвалифицированных специалистов», — отмечается в обзоре.

При этом у большинства обладающих высоким потенциалом материальное положение в последние два—три года не ухудшилось, примерно у трети даже улучшилось. Почти половина обладателей низкого потенциала отметила ухудшение своего положения.

«По своему социально-демографическому составу и характеру занятости часть населения со средним адаптационным потенциалом близка к генеральной совокупности, то есть такой уровень возможностей адаптации является типичным для всего общества. Среди россиян с низким адаптационным потенциалом в наибольшей степени представлены люди старших возрастов, жители сел и малых городов, без высшего образования, неработающие, а среди занятых — рабочие различного уровня квалификации, а также рядовые работники торговли и бытового обслуживания», 1 заключили эксперты.