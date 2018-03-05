В Северо-Западном административном округе Москвы задержаны подозреваемые в покушении на кражу из банкомата. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих жителей столицы по подозрению в попытке кражи денежных средств из банкомата», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Злоумышленники пытались вскрыть банкомат, но не смогли завершить задуманное.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении финансово-кредитной организации сломаны жалюзи, разделяющие ночную и дневную операционные зоны, и один из банкоматов поврежден.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 38-летний ранее судимые жители столицы.

По данному факту следствием ОМВД по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.



Сотрудниками полиции установлен еще один эпизод аналогичной противоправной деятельности.