Теперь клиентам Банка ЗЕНИТ нет необходимости иметь при себе банковскую карту — платежный сервис может быть использован для совершения покупок везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Для того, чтобы начать использовать сервис достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в SMS-сообщении от банка, и добавить подпись в приложение Samsung Pay.

На совершение покупки c Samsung Pay потребуется несколько секунд: нужно просто провести снизу вверх по экрану смартфона Samsung Galaxy, авторизоваться по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, приложить устройства к платежному терминалу и получить чек (так же как при оплате по обычной банковской карте).

В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности платёжных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

Главная особенность сервиса заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтакту (NFC), но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой.

Samsung Pay также доступен для оплаты покупок в интернет-магазинах.