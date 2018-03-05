Чистая прибыль группы ОТП в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам 2017 года составила 5,9 млрд рублей, что на 22% больше показателя прошлого года.

Чистые комиссионные доходы выросли на 47% в рублевом выражении и составили 4,9 млрд рублей, объем корпоративных кредитов вырос на 54% до 12,4 млрд рублей.

Рабочий кредитный портфель в рублевом выражении увеличился на 20% и составил 98 млрд рублей, портфель депозитов вырос на 9% до 78,7 млрд рублей, доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, сократилась с 20% до 16%.

Показатель стоимости риска уменьшился c 8,2% до 7,3%, рентабельность активов (ROA) увеличилась на 0,6 п. п. до 4,6%, а рентабельность капитала (ROE) — на 0,8 п. п. до 21%.

«Прошедший год стал для банка самым успешным за все годы работы группы ОТП на российском рынке. Мы не только реализовали все намеченные планы, но и превзошли целевые финансовые показатели, поставленные акционерами перед российским подразделением группы. Помимо исторически лучшего результата в России, по итогам 2017 года мы показали один из лучших финансовых результатов среди всех банков группы ОТП в Европе», — сказал президент ОТП Банка Илья Чижевский.



По его словам, в 2017 году банк сохранял консервативный подход к резервированию в условиях повышенной рыночной волатильности.

«За 2017 год банк сформировал резервы на уровне верхнего диапазона приемлемых значений в соответствии c МСБУ 39. В 2018 году мы также планируем придерживаться консервативного подхода в формировании резервов», — подчеркнул Чижевский.