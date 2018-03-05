Размер портфеля микрофинансовых организаций за III квартал 2017 года увеличился на 7,4%, прирост за год составил 30,8%. В результате профильные активы микрофинансовых организаций достигли 111,8 млрд рублей. Такие данные обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов за III квартал 2017 года приводятся в сообщении Центробанка.

Доля субъектов малого и среднего бизнеса в совокупном портфеле микрозаймов составила 20,9%, на физических лиц пришлись остальные 79,1%. В микрофинансировании предпринимательства отмечен рост: объем микрозаймов, выданных юридическим лицам, за год вырос на 40,4%, индивидуальным предпринимателям — на 38,4%.

В III квартале 2017 года в общем портфеле МФО впервые была выделена доля так называемых займов до зарплаты (в сумме не более 30 тыс. рублей на срок не более 30 дней), которая составила 21,9%. Динамика данного показателя будет доступна с IV квартала 2017 года.

Количество МФО в III квартале сократилось на 41 единицу до 2 289 организаций. Число новых участников, пришедших на рынок в июле — сентябре, составило 139, в то же время из реестра были исключены сведения о 180 МФО, половина которых покинула его в связи с неоднократным в течение года нарушением требований законодательства. За период с конца сентября 2016 года по конец сентября 2017-го число МФО в реестре уменьшилось более чем на четверть (на 27,9%), что было связано с работой Банка России по очистке рынка от недобросовестных игроков. При этом количество действующих заемщиков МФО по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 77% до 8,3 млн.

Микрофинансовые компании (их полномочия шире, чем у микрокредитных компаний. — Прим. Банки.ру) составляют менее 3% от общего количества МФО, однако, несмотря на это, к концу сентября 2017 года на них приходилось 51,9% от суммы задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам и 57,8% заемщиков по действующим договорам микрозайма.

Чистая прибыль МФО за девять месяцев 2017 года составила 6,3 млрд рублей, что на 5,5% больше значения за аналогичный период предыдущего года. 80,4% всей прибыли приходится на микрофинансовые компании.

За девять месяцев 2017 года МФО привлекли 43,4 млрд рублей денежных средств граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Объем средств, предоставленных МФО физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за год вырос на 32,4% до 12,9 млрд рублей. На конец сентября 2017 года сумма задолженности МФО по процентам и основному долгу перед юридическими, физическими лицами и ИП составила 83,3 млрд рублей (на аналогичную дату предыдущего года — 76,3 млрд).



Количество кредитных кооперативов и ломбардов в III квартале 2017 года на рынке уменьшилось. По состоянию на конец сентября количество ломбардов составило 6 047 (минус 968 за квартал), кредитных потребительских кооперативов — 2 783 (минус 139), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — 1 314 (минус 81), жилищных накопительных кооперативов — 64 (минус один).

