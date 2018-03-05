Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил за восстановительный рост экономики при низком курсе рубля. Об этом он сказал, представляя среднесрочную программу социально-экономического развития России до 2025 года «Стратегия роста» на заседании отделения общественных наук РАН, сообщает RNS .

«Мы разделили весь наш период роста на три основных периода. Первый рост — это восстановительный рост за счет в основном внутреннего рынка на низком рубле, за что нас тоже критикуют, но восстанавливаться на высоком (рубле. — Прим. ред.) практически невозможно за счет внутреннего рынка», — сказал он.

По его словам, второй период предполагает быстрое наращивание экспорта, рубль фиксируется на уровне в соответствии с ростом ВВП. На третьем этапе можно будет говорить, что курс рубля сравняется с курсом рубля по паритету покупательной способности.

Новая политика государства, по мнению Титова, должна перейти к таргетированию роста. Экономическая политика должна быть основана на низкой процентной ставке ЦБ, умеренно низком рубле, новой налоговой системе, программах стимулирования спроса на ипотеку.

«Переход к новой экономической политике является единственным решением, способным сохранить страну и не дать уйти в третий-четвертый эшелон мировой экономики по уровню жизни населения», — говорится в материалах к заседанию.