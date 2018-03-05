Новосибирский банк «Возрождение» снизил ставки по депозиту юрлиц на 0,25 процентного пункта.

Теперь депозит «Классический пополняемый» можно открыть под 5—6% годовых. Срок — 7, 15, 30, 93 и 186 дней. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.

При досрочном востребовании всей суммы депозита или его части проценты по депозиту пересчитываются и выплачиваются за фактический срок размещения вклада в банке по ставке 0,1% годовых. Возможно пополнение депозита без ограничений.