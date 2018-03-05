Банк «Возрождение» снижает ставки по всем видам ипотечных кредитов. Минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке теперь составит 9% годовых, на вторичном – 9,2%. Одновременно Банк приступает к приему заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6% годовых для семей с детьми.

Минимальная ставка от 9% годовых предлагается участникам зарплатных проектов, приобретающим квартиры в новостройках. При этом размер первоначального взноса должен составлять от 10% от общей стоимости жилья, максимальная сумма кредита – 10 млн рублей, а срок кредитования – 10 лет. Для других категорий клиентов базовая ставка на новостройки при первоначальном взносе от 15% и выше составит 9,2% годовых, от 10 до 15% – 9,8% при сроке кредитования до 30 лет.

Существенно снижаются ставки при приобретении недвижимости на вторичном рынке: при первоначальном взносе от 20% ставка составит 9,2% годовых, при взносе от 10 до 20% – 9,5% (ранее соответственно – 9,5 и 11,7% годовых). Базовая ставка на приобретение загородного дома также снижается и теперь составит 9,9% годовых при первоначальном взносе от 20% от его стоимости. Срок кредитования – до 30 лет.

Ипотека с государственной поддержкой по льготной ставке 6% годовых (при условии страхования) предлагается заемщикам при рождении у них второго или третьего ребенка в период с 01 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Кредит может быть выдан на покупку жилья на этапе строительства или готового жилья у юридического лица – первого собственника или рефинансирование действующего кредита.

Банк также предлагает рефинансирование ипотечных займов, ранее выданных другими банками, причем как на готовое жилье, так и на жилье на этапе строительства. Минимальная базовая процентная ставка по рефинансированию жилищных кредитов теперь составляет от 9,4%.

«Известно, что для большинства заемщиков именно стоимость кредита остается определяющим фактором при выборе ипотечной программы. В этот раз снижение коснулось ставок абсолютно по всем ипотечным продуктам банка «Возрождение», включая рефинансирование кредитов. Такое масштабное улучшение ипотечных условий является еще одним шагом навстречу нашим заемщикам», – отмечает руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов.

Получить полную информацию по всем ипотечным программам банка «Возрождение» можно в любом офисе Банка, на сайте www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Кредиты» – «Покупка недвижимости» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).