Программа поддержки женщин-предпринимателей включает в себя льготное кредитование по ставке 10,5% на срок до 1 года на максимальную сумму 3 млн рублей и информационную поддержку.

На сегодняшний день 480 бизнес-леди получили льготные кредиты в банке «Центр-инвест» на сумму 730 млн рублей для развития своего бизнеса. Особо отметим, что просрочка по женским кредитам равна 0%.

«Сейчас в банке средняя ставка по портфелю МСБ 11,4%. А поскольку мы позиционируем женский кредит как льготный, то мы в первую очередь снизили ставку именно по этому продукту. На данный момент она составляет 10,5%», - комментирует Мария Христолюбова, заместитель начальника управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест».

Программа банка «Центр-инвест» – это комплимент для женщин-предпринимателей. Наша цель показать, что женский бизнес особенный и всегда социален. Многие клиентки банка с удовольствием участвуют в развитии и поддержке начинающих предпринимателей, выступая в роли наставниц. Благодаря этому за 2016-2017 годы количество «женских бизнес-кредитов» выросло в 2 раза, а объемы кредитования увеличились в 2,5 раза.

Более 1000 активных и целеустремленных женщин посетили 45 бизнес-завтраков банка «Центр-инвест» в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Таганроге, Сочи, Волгограде, Пятигорске, Ставрополе.

В результате кооперации инициатив участниц программы банка «Центр-инвест» было проведено 28 совместных благотворительных акций, возникло 7 новых совместных бизнес-проектов, реализуются 76 партнерских соглашения о сотрудничестве.

Банк «Центр-инвест» с удовольствием делится историями успеха клиентов и выпустил 2 книги с вдохновляющими бизнес-примерами . Английская версия книг была представлена участникам Global SME Finance Forum 2016, который проходил в Китае, и познакомила мировое сообщество с уникальным опытом банка «Центр-инвест» и бизнесами клиентов и партнеров.