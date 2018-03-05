Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северо-Восточный Альянс», по итогам инвентаризации его имущества обнаружило недостачу в размере 753,864 млн рублей. Основная ее сумма — 718,081 млн — образовалась в связи с отсутствием выписки, подтверждающей наличие ценных бумаг, уточняется в сообщении АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (основные средства) в количестве 585 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Лицензия у «Северо-Восточного Альянса» была отозвана 21 августа 2017 года. ЦБ, в частности, указывал, что «бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем технической трансформации активов».



В октябре на сайте регулятора были опубликованы данные, согласно которым «дыра» в балансе банка «СВА» составила почти 639 млн рублей. Арбитражный суд Москвы 29 ноября прошлого года признал банк «Северо-Восточный Альянс» банкротом .