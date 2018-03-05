Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Финарс Банка. Об этом сообщило на днях РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Напомним, лицензия у столичного Финарс Банка была отозвана 21 апреля 2017 года. ЦБ пришел к выводу, что деятельность банка, который являлся расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к значимым кредитным организациям на рынке платежных услуг, в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась теневая продажа наличных денежных средств.

Столичный арбитраж 9 июня принял решение о принудительной ликвидации Финарс Банка. Функции ликвидатора были возложены на АСВ.



В сентябре прошлого года АСВ объявило о выявлении в Финарс Банке недостачи имущества на сумму почти 632,6 млн рублей.

