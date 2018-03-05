Автомобили марки Lifan теперь можно приобрести в кредит в рамках специальных программ под залог транспортного средства по специальным условиям: Lifan Direct, Lifan Murman Direсt и Lifan Finance. Совместными программами предусмотрена возможность оформления кредита без предоставления справок, подтверждающих доход заемщика. Страхование автомобиля не является обязательным условием. Предложением могут воспользоваться как частные лица, так и индивидуальные предприниматели, во всех дилерских центрах Lifan.

Кредитные программы Lifan Direct и Lifan Murman Direсt распространяются на все модели и комплектации автомобилей Lifan и работают по тарифам со специальной процентной ставкой. В рамках Lifan Finance (Первый автомобиль и Семейный автомобиль) ООО «Лифан Моторс Рус» предоставляет скидку, которая составляет 40 000 рублей на все модели и комплектации автомобилей Lifan 2017-2018 г.в. за исключением:

Lifan X60 комплектации Standart/Comfort – скидка 60 000 руб.

Lifan Murman – скидка 10%.

Наталья Кончакова, Начальник департамента автокредитования, комментирует запуск новой программы:

«Мы искренне надеемся, что сотрудничество АО «Кредит Европа Банк» и ООО «Лифан Мотор Рус» даст возможность Клиентам Банка приобрести автомобиль своей мечты. Условия совместных программ позволяют получить кредит на оплату стоимости дополнительного оборудования, страховых услуг, устройства спутникового мониторинга, а также выбрать наиболее комфортный для Клиента график погашения кредита. Мы уверены в успехе новых совместных программ с ООО «Лифан Моторс Рус».

Информацию об условиях кредитования можно получить на официальном сайте АО «Кредит Европа Банк» https://www.crediteurope.ru/privately/car_loans/ , в любом отделении Банка , в Департаменте автокредитования Банка по телефону 8 800 700 25 90 (часы работы: с 09:00 до 18:00 по московскому времени, c понедельника по пятницу. Звонок по России – бесплатный), на горячей линии Lifan по телефону 8 800 555 43 26 (звонок по России - бесплатный), а также в дилерских центрах автомобилей марки Lifan .