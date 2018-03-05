Она позволит клиентам совершать покупки без переплат в любом магазине — от ближайшего супермаркета до магазинов бытовой техники или мебели, а также в интернет магазинах. Картой рассрочки #вместоденег можно пользоваться не только на территории России, но и за границей. Карта выпускается совместно с платежной системой Masterсard*

«За последнее время рынок потребительского кредитования серьезно изменился. Мы видим, что значимая часть потребительских кредитов перешла в рассрочки, что фактически является потребительским кредитом без переплат, а это безусловный плюс, который клиенты высоко ценят. Карты рассрочки — сравнительно новый продукт на рынке потребительского кредитования. Но он по праву вызывает интерес у потребителей, так как позволяет приобретать необходимые товары в рассрочку, не переплачивая проценты за пользование кредитом», - комментирует Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. – «В отличие от представленных на рынке карт рассрочки, совершать покупки по карте #вместоденег можно в любом магазине, где оплата производится через терминал, а не только в ограниченном числе магазинов партнерской сети банка. Благодаря этому покупатели смогут совершать покупки в тех магазинах, которые являются для них предпочтительными, пользоваться бонусными картами или картами скидок. При этом стоимость покупки по карте #вместоденег такая же, как если бы вы приобретали товар за наличные средства».

Преимущества карты рассрочки #вместоденег

Карта принимается во всех магазинах

0% переплаты - стоимость покупки по карте не отличается от стоимости покупки за наличные

Срок рассрочки — до 24 месяцев

Бесплатный выпуск и обслуживание карты

Альфа-Банк провел специальное исследование, чтобы определить целевую аудиторию нового продукта. В банке составили портрет возможных пользователей карты и проанализировали их потребности. Это люди среднего возраста, одинокие и семейные пары с детьми. У них высшее или средне-специальное образование, чаще всего это менеджеры среднего звена. Уровень дохода – средний или выше среднего. Они контролируют свой бюджет, разбираются в кредитных продуктах и охотно ими пользуются. Активно пользуются мобильным банковским приложением и интернет-банком.

Лицом рекламной кампании карты рассрочки #вместоденег Альфа-Банк пригласил Тимура Родригеза, который уже много лет является клиентом банка.

Как работает карта рассрочки

Клиент покупает товар, стоимость покупки разбивается на одинаковые ежемесячные платежи в зависимости от срока рассрочки. У карты есть лимит — нельзя взять товаров больше, чем его сумма. Каждая новая покупка имеет свой срок рассрочки. Управлять картой #вместоденег клиент может в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» - посмотреть график платежей с детализацией своих покупок, остаток лимита, дату ближайшего платежа, а также список партнеров и условия рассрочки по ним. Клиент может оформить досрочное погашение рассрочки, для этого достаточно перечислить на карту желаемую сумму. Пополнять карту без комиссии проще всего в мобильном приложении, для этого достаточно сфотографировать карту, с которой планируется перевести средства, и указать сумму. Также пополнить карту без комиссии можно через любой банкомат Альфа-Банка или банков-партнеров: Газпромбанк, МКБ, БИНБАНК и Промсвязьбанк.

Как заказать карту

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Заказать карту можно на сайте банка, по телефону 8 800 100 2017, а также в любом отделении Альфа-Банка.