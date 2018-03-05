С 1 марта 2018 года любой вкладчик «АК БАРС» Банка может внести свой вклад в благотворительность, оформив при заключении договора вклада поручение о перечислении 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу в пользу Благотворительного фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» . Возможность не распространяется на уже открытые вклады.

Денежные средства будут направляться на помощь тяжелобольным детям. Возможность оказать благотворительную помощь за счет части заработанной от процентов прибыли появилась по вкладам, открываемым в подразделениях банка в рублях.