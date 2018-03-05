С 1 марта 2018 года любой вкладчик «АК БАРС» Банка может внести свой вклад в благотворительность, оформив при заключении договора вклада поручение о перечислении 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу в пользу Благотворительного фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро». Возможность не распространяется на уже открытые вклады.
Денежные средства будут направляться на помощь тяжелобольным детям. Возможность оказать благотворительную помощь за счет части заработанной от процентов прибыли появилась по вкладам, открываемым в подразделениях банка в рублях.
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