Агентство ипотечного жилищного кредитования (АО «АИЖК») изменило фирменное наименование на АО «Дом.рф».

Соответствующее решение 2 марта принято единственным акционером компании — Российской Федерацией в лице Росимущества.



Все дочерние организации «Дом.рф», включая банк «Российский Капитал», будут переименованы и перейдут на единый бренд после проведения всех необходимых процедур в первом полугодии 2018 года.

АИЖК начало использовать «Дом.рф» как логотип и домен официального сайта год назад. На фоне расширения задач и полномочий, а также в преддверии передачи агентству 100% акций банка «Российский Капитал» 30 ноября 2017 года наблюдательный совет рекомендовал акционеру принять решение о переименовании АИЖК в «Дом.рф».

Ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник говорил, что смена бренда агентства связана с его негативной коннотацией.

«Мы провели анализ нашей сети и партнеров и были вынуждены отвечать на самые неприятные вопросы в связи с тем, что большое количество региональных агентств, которые называются «АИЖК», с нами никак юридически не связаны. Они с нами ассоциируются, потому что коллеги в свое время не защитили наименование АИЖК. Сейчас и бренд, и само название являются торговой маркой», — рассказывал он.