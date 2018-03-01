Зарплата депутатов-мужчин в британском парламенте в среднем на 10,4% выше, чем у их коллег-женщин. Разница доходит почти до 8 тыс. фунтов стерлингов, выяснили сотрудники The Sunday Times .



Парламентарии от Консервативной партии получают в среднем 104,1 тыс. фунтов в год (около 8,134 млн рублей). Зарплата женщин-консерваторов в британском парламенте составляет 96,3 тыс. (7,525 млн рублей). При этом самую большую зарплату получает парламентарий от консерваторов Джеффри Кокс, который с июня прошлого года заработал 464,7 тыс. фунтов (36,3 млн рублей).

Разрыв в зарплатах лейбористов обоих полов меньше — он составляет всего 0,5%, но также в пользу мужчин. Они получают в среднем 79,3 тыс. фунтов в год, тогда как их коллеги-женщины — 78,8 тысячи. Разрыв в оплате труда либерал-демократов разных полов в парламенте составил 20,5%.

Разница в оплате труда женщин и мужчин в британском парламенте имеет место несмотря на их одинаковую базовую зарплату, и эта разница еще выше, чем скандально известный разрыв в зарплате сотрудников телерадиокорпорации ВВС. Там мужчины получают в среднем на 9,3% больше женщин, занимающих те же должности и выполняющих те же функции.