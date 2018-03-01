Морозы и снегопады нынешней недели принесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее 1 млрд фунтов стерлингов (1,38 млрд долларов) за сутки, сообщает газета The Observer .



Убытки одной лишь строительной индустрии за три самых холодных дня уходящей недели, когда на фоне отрицательных температур прекращались работы по возведению объектов, составили, по информации еженедельника, до 2 млрд фунтов стерлингов (2,76 млрд долларов).

Из-за прямых и косвенных последствий зимней стихии рост ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2018 года может сократиться вдвое по сравнению с ожидаемыми показателями — с 0,4 до 0,2%, не исключает The Observer. Так, отмена из-за непогоды железнодорожных и авиарейсов, снежные заносы и вызванные гололедом ДТП, приведшие к блокировке автодорог, не позволили многим людям добраться до мест своей работы.

По тем же причинам сырьевые материалы не доставлялись на предприятия, что приводило к остановкам производства готовой продукции. Из-за вызванных непогодой транспортных проблем опустели многие магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия сферы обслуживания, а также учреждения культуры, развлечений и спорта.

Тяжелые погодные условия в Великобритании были вызваны приходом мощного холодного фронта. Это привело к резкому понижению температур, в результате чего нынешняя неделя грозит стать самой холодной в Соединенном Королевстве, начиная с 1991 года.