Правительство России утвердило правила предоставления образовательных кредитов.



«Утвердить прилагаемые правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования», — говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.

Правилами устанавливаются документы, которые банки обязаны представить в Минобрнауки для заключения соглашения и включения в программу государственной поддержки образовательного кредитования, а также требования к банкам как к получателям субсидии.

Отмечается, что при определении процентной ставки за пользование образовательным кредитом банку предоставлено право ее увеличения до 7 процентных пунктов дополнительно к одной четвертой величины базового индикатора.