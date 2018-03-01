Правилами устанавливаются документы, которые банки обязаны представить в Минобрнауки для заключения соглашения.
Правительство России утвердило правила предоставления образовательных кредитов.
«Утвердить прилагаемые правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования», — говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.
Правилами устанавливаются документы, которые банки обязаны представить в Минобрнауки для заключения соглашения и включения в программу государственной поддержки образовательного кредитования, а также требования к банкам как к получателям субсидии.
Отмечается, что при определении процентной ставки за пользование образовательным кредитом банку предоставлено право ее увеличения до 7 процентных пунктов дополнительно к одной четвертой величины базового индикатора.
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