ВТБ снижает ставку по ипотечной программе «Больше метров — меньше ставка». При условии комплексного страхования клиенты смогут оформить ипотечный кредит под 9,3% годовых, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В рамках предложения стандартная ставка по ипотечному кредиту дополнительно снижается на 0,7 процентного пункта — до 9,3% годовых (при условии комплексного страхования ). Клиенты могут воспользоваться дисконтом в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно). Предложение распространяется на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке», — говорится в релизе.

Акция «Больше метров — меньше ставка» доступна во всех регионах присутствия ВТБ, не распространяется на действующие ипотечные программы «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».

В пресс-службе ВТБ добавили, что скидка не суммируется с иными скидками к процентным ставкам, в том числе применяемыми в рамках промоакций и специальных ипотечных программ банка, кроме дисконта, предоставляемого в связи с полным страхованием ипотечных рисков.