Банк ВТБ запустил подпись документов в мобильном банке для бизнеса. Решение позволяет увеличить лимиты на операции в мобильном канале благодаря более высокой надежности и безопасности данного метода по сравнению со стандартным SMS-подтверждением.

Транзакции подтверждаются по стандарту EMV-CAP - для подтверждения операции необходимо ввести ранее заданный PIN-код вместо стандартного SMS-пароля. В будущем банк сможет реализовать в его рамках дополнительные функции, в том числе поддержку QR-кодов и биометрической аутентификации, говорится в сообщении компании.

Как комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ, малому бизнесу важно управлять своими средствами максимально оперативно. Для клиентов ВТБ лимит на одну операцию, проведенную с технологией встроенного в мобильный банк для бизнеса Генератора паролей, на сегодняшний день до 5 раз превышает лимит на переводы со стандартным SMS-подтверждением.

Новое средство подписи для подтверждения авторства документа внедрено с помощью компании Gemalto - мирового лидера в области цифровой безопасности.